‘First Dates’-barman Bram voor tweede keer papa geworden: «Wat zijn wij blij dat jij hier bij ons bent»

Heuglijk nieuws ten huize Bram Van Geert - die we vooral kennen als de charmante barman in ‘First Dates’ - en zijn vrouw Lien. Ze hebben een tweede zoontje verwelkomd, genaamd Lou. «Wat zijn wij blij dat jij hier bij ons bent. Ge kunt u geen fierdere mama, papa en broer voorstellen!», schrijft Bram op Instagram.

Tweeling verloren

In april van vorig jaar werd hun eerste kindje, Jack, geboren. In 2021 verloren ze hun tweeling, die te vroeg geboren werd. «Samen met alle artsen hebben we gestreden om jullie zo lang mogelijk in mama haar buikje te houden, om jullie zo sterk mogelijk te maken. Dit hebben we op een ongelooflijke manier 3 weken volgehouden. Maar nog steeds waren jullie te klein, nochtans zo perfect en zo volmaakt», klonk het destijds.