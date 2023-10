Deze gasten zullen verblijven in ‘Het Huis’: Alexander De Croo, William Boeva en meer

Deze keer verwelkomt de 54-jarige journalist zanger Hugo Sigal, auteur Herman Brusselmans, premier Alexander De Croo, acteur Mathias Vergels, journalist Riadh Bahri, zangeres Coely, tv-persoonlijkheid Stephanie Planckaert en komiek William Boeva. Zij zullen elk 24 uur lang verblijven in Goens prachtige villa in het Pajottenland. In ruil onderwerpen zij zich aan zijn vragen over hun carrière, ambities, privéleven en persoonlijkheid.