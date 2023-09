DiCaprio heeft opnieuw de liefde gevonden bij 25-jarig model

DiCaprio en Ceretti werden voor het eerst samen gezien tijdens een avondje uit op 9 augustus in Ibiza. Volgens Page Six werden ze toen al zoenend op de dansvloer gespot. Vanaf dat moment begon de geruchtenmolen te draaien. Zeker toen ze enkele weken later, op 22 augustus, samen een ijsje aten in Santa Barbara. Sommigen dachten toen nog dat het om een simpele vakantieliefde zou gaan, maar het lijkt erop dat het serieuzer wordt tussen de twee tortelduifjes.

«Meer dan een flirt»