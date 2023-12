Dit is de rijkste vrouw ter wereld

De rijkste vrouw ter wereld is sinds donderdag meer dan 100 miljard dollar waard, gelijk aan ruim 90 miljard euro. Dat blijkt uit de Billionaires Index van Bloomberg. L’Oréal-erfgename Francoise Bettencourt Meyers heeft die kaap als eerste vrouw ooit overschreden, nadat het bedrijf in 2023 zijn beste beursjaar had in een kwarteeuw.