Dit zijn de 34 deelnemers van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’: Annelies Verlinden, Jacotte Brokken, Toby Alderweireld en meer

’t Is gebeurd! De 34 kandidaten van het 21ste seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ zijn bekend. Wordt het een topvoetballer, een minister, een weervrouw, een acteur of toch eerder een komiek? Vanaf maandag 16 oktober komen we meer te weten!

AHLAAM TEGHADOUINI

26 jaar, actrice uit Brussel

Ahlaam werd geboren in Nederland maar woont sinds haar 7de in Brussel. Ze schitterde in verschillende televisieseries als ‘Hoodie’, ‘Grond’, ‘Sihame’ en ‘Roomies’. In deze laatstgenoemde serie speelde ze de hoofdrol samen met Laura De Geest. Haar prijzenkast straalt nu al met prachtige onderscheidingen, waarbij ‘Roomies’ bekroond werd met een Kastaar en maar liefst vijf Ensors. Samen met onder andere Remco Evenepoel werd ze onlangs door minister Benjamin Dalle benoemd tot ambassadeur van Brussel. Maak Brussel – en bij uitbreiding heel België – trots, Ahlaam!

AIMÉ CLAEYS

27 jaar, acteur uit Gent

Van brandweerman in ‘Onder Vuur’ tot rijkswachter in ‘1985’: het lijkt erop dat acteur Aimé een voorliefde heeft voor het spelen van stoere mannen. Het verbaast dus niet dat ook een ridder of cowboy op zijn verlanglijstje van personages staan. Maar hij droomt ook van een rol in een kostuumdrama, dat zouden wij ook heel graag eens zien. Naast acteren waagt hij zich in de Gentse cafés met volle inzet aan een typische oudemannensport: snooker. Benieuwd hoe nuttig die skill gaat zijn in DSMTW.

ALEX AGNEW

50 jaar, stand-up comedian uit Antwerpen

Alex, beroemd om zijn ongecensureerde en grensverleggende humor, heeft na tien jaar van koppig weigeren eindelijk besloten om deel te nemen. De motivatie? Hij was altijd bezorgd om te verliezen, maar sinds hij de mijlpaal van vijftig jaar heeft bereikt, kan het hem simpelweg niet meer schelen. Zelfs als alles in het honderd loopt, heeft hij in dat geval nog altijd tien minuten nieuw materiaal voor zijn gloednieuwe show. «Dankjewel, Erik!»

AN JANSSENS

46 jaar, gevangenisdirecteur uit Antwerpen

Haar eerste spreekbeurt ooit was in de lagere school en ging over seriemoordenaars. Nu, na meer dan twee decennia, bekleedt An de positie van directrice in de oude, sterk overbevolkte gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat. Ze mocht er onder meer acteur Matthias Schoenaerts verwelkomen die er prompt een graffiti achterliet. Erik is alvast ook uitgenodigd om een bezoek te brengen aan haar gevangenis, wat Erik zeker van plan is te doen. Maar eerst mag zij bij hem in de studio op bezoek.

ANNELIEN COOREVITS

36 jaar, presentatrice en voormalig Miss België 2007 uit Wevelgem

Jarenlang was Annelien het vertrouwde gezicht van Vijf (Play5) en verscheen ze regelmatig als graag geziene gast in tal van televisieprogramma’s. In ‘Over de Oceaan’ hing ze constant zeeziek over de rand van de boot, maar Annelien is bovenal een trotse West-Vlaamse, waar het ondernemerschap haar met de paplepel is ingegoten. Enkele jaren geleden lanceerde ze haar eigen kledinglijn, AC, die ze bijna beschouwt als haar derde kindje.

ANNELIES VERLINDEN

45 jaar, minister van Binnenlandse Zaken uit Merksem

Ze heeft lang getwijfeld over haar deelname aan ‘Viva La Feta’ en ook voor Erik was het geen sinecure om Annelies te overtuigen om naar DSMTW te komen, maar de aanhouder wint! Eerder dit jaar had ze een korte ontmoeting met paus Franciscus, dit najaar mag ze op audiëntie bij de quizpaus van Vlaanderen.

AVERAGE ROB (Robert Van Impe)

31 jaar, YouTube-fenomeen uit Overijse

Een tikkeltje gek maar vooral geniaal. Met zijn unieke stijl van humor en zijn gave om de alledaagse absurditeiten van het leven te benadrukken, groeide Average Rob uit tot een YouTube-fenomeen in België en ver daarbuiten. Deze zomer liet hij met Omdat Het Kan Soundsystem alle festivalweides daveren, en eerder dit jaar stoomde hij zich in een recordtempo klaar voor de Iron Man-triatlon met het motto “Fuck it, ik begin er gewoon aan en we zien wel!”. Met dezelfde instelling zit hij binnenkort tegenover Erik wat ongetwijfeld een memorabele ontmoeting zal worden.

BART PEETERS

63 jaar, zanger, drummer, gitarist, presentator en acteur uit Mortsel

Bart werd geboren met een gitaar in de hand en muziek in zijn hart. Of het nu gaat om The Radios, De Droomfabriek, Het Peulengaleis, Dag Sinterklaas, Mag Ik U Kussen en nog zoveel meer: iedereen weet wie Bart Peeters is. Zelf beweert hij geen doorgewinterde quizzer te zijn, maar hij is wel een trouwe kijker van alle DSMTW-afleveringen. Met zijn pretoogjes en vooral zijn legendarisch lachje hoeft hij zeker niet onder te doen voor het gegrinnik van Erik.

CHARLIE DEWULF (die/hun)

29 jaar, regisseur/scenarist uit Menen

Charlie is ontegensprekelijk de meest kleurrijke deelnemer: die draagt namelijk enkel rode, gele en blauwe kleren. Samen met hun goede vriend en ex-deelnemer Senne Misplon heeft die alvast de perfecte huisgenoot om zich goed voor te bereiden op de quiz. Laten we hopen dat Charlie beter is in quizzen dan in koken want in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ bakte die er niet al te veel van…

CHARLOTTE ADIGÉRY

33 jaar, muzikant uit Narbonne (FR)

Samen met Bolis Pupul bracht Charlotte vorig jaar ‘Topical Dancer’ uit en dat album sloeg in als een bom. Ze speelden overal ter wereld en maakten grote indruk op het legendarische Glastonbury-festival. Charlotte heeft al laten weten dat haar outfits en looks in de DSMTW-studio compleet over the top zullen zijn. Hopelijk matcht dat met het blauwe kostuum van Erik.

CHARLOTTE DE BRUYNE

33 jaar, actrice uit Gent

Ze zoende al met Mister Fifty Shades of Grey himself in ‘Flying Home’, zat in de jury van ‘De Twaalf’ en leerde onlangs West-Vlaams spreken voor haar hoofdrol in de nieuwe fictiereeks ‘Juliet’. In de herfst speelt ze de hoofdrol in ‘Het Smelt’, een film van Veerle Baetens naar het boek van Lize Spit. Voor DSMTW haalt Charlotte haar geheime wapen uit de familie: haar papa die een bijzonder goede quizzer is. Als ze zijn genen heeft geërfd, belooft dat veel goeds voor haar deelname.

COMFORT ACHUO (Commy)

33 jaar, de mol 2023 en gynaecologe uit Kameroen

Comfort – heel Vlaanderen mag sinds dit jaar Commy zeggen – toonde zich in het laatste seizoen van ‘De Mol’ als een uiterst sympathieke, maar zeer doeltreffende saboteur. Haar tegenstanders in DSMTW beginnen nu al te zweten. Als blijvende herinnering aan ‘De Mol’ liet de gynaecologe een kleine cactus-tattoo zetten. Benieuwd welke tattoo ze zal zetten als aandenken aan DSMTW.

DOMINIQUE VAN MALDER (Dompi)

47 jaar, acteur en presentator uit Dendermonde

Samen met boezemvriend Joris Hessels maakte Dominique – Dompi voor de vrienden – de reeks ‘Radio Gaga’ waarin ze met hun verzoekjescaravan heel Vlaanderen doorkruisten. In de taboedoorbrekende fictiereeks ‘De Club’ vertolkt hij de rol van een man die papa wil worden, maar dat niet kan. Het was zijn laatste rol in zijn ‘oude’ lichaam alvorens hij een maagring liet plaatsen. Een emotionele en ingrijpende ervaring die hij vertelde en deelde in het programma 'Patiënt Dompi'. Een vat vol levenservaring, humor en wijsheid, de ideale Slimste Mens-kandidaat dus!

ELISABETH LUCIE BAETEN

32 jaar, schrijver, scenarist en actrice uit Leuven

Elisabeth noemt zichzelf een irritante optimist. Haar boeken ‘Leven in het nu – Gids voor de do’s, de don’ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden’ en ‘En Ze Leefden Nog’ vind je in de boekenwinkel, haar reeks – die ze zelf schreef en waarin de hoofdrol speelt – ‘De Laatste Dag’ vind je op VRT Max, en Elisabeth zelf vind je binnenkort in de rode DSMTW-stoeltjes. Haar meest productieve uren bevinden zich ergens tussen 8 uur en 11 uur, wat een serieuze uitdaging kan vormen tijdens haar deelname…

FIEN GERMIJNS

28 jaar, radio- en televisiepresentatrice uit Merksem

Fien Germijns, de energiebom van zowel de radio- als televisiewereld, heeft haar zus gevraagd om haar kleren te maken voor haar deelname aan DSMTW. En Fien is naar eigen zeggen behoorlijk ambitieus geweest, want ze laat maar liefst 6 outfits maken… Die kan ze dan meteen weer aantrekken voor haar ochtendshow op Studio Brussel, want het belooft een ware marathon te worden voor haar. Ze plant dan ook vaste momenten in om tussendoor even een dutje te doen.

GERT VERHEYEN

53 jaar, ex-voetballer en sportcommentator/-analist uit Hoogstraten

Net zoals hij voetbalwedstrijden deskundig analyseert, stuurde Gert behendig een zeilboot door soms woelige wateren in ‘Over de Oceaan’. Daar zat hij samen met maar liefst drie juryleden – James Cooke, Ella Leyers en Jonas Geirnaert – en is hij dus misschien wel de best voorbereide kandidaat van dit seizoen. Maar Gert gaat ook graag op safari en bouwt momenteel een stalletje voor zijn toekomstige schapen. Hopelijk vindt hij tussendoor nog wat tijd om zich voor te bereiden op de quiz.

GUGA BAÚL (Laurent Bailleul)

37 jaar, stemmenimitator, komiek en acteur uit Oostende

De wandelende stemmenbibliotheek nam al eens deel in seizoen 10 als last-minute invaller maar deze keer kijkt Guga ernaar uit om iets beter voorbereid te zijn. Hij is wel een beetje bang om afgeleid te worden door de jury. Misschien omdat dit seizoen ook Tine Embrechts plaatsneemt achter de jurydesk? Daarnaast baart het hem zorgen dat de deelnemers niet aan tafel zitten, want hij weet zichzelf geen houding te geven in de zetels omdat hij zo groot is.

GUSTAPH (Steph Caers)

43 jaar, zanger uit Leuven

Gustaph vertegenwoordigde met verve ons land op het laatste Eurovisiesongfestival, tourde de wereld rond met Hercules & Love Affair in een tourbus, en rijdt door heel Vlaanderen met zijn man die zijn merchandise verzorgt. Alle vragen over aardrijkskunde en verkeersborden zouden dus een makkie moeten zijn en alle andere antwoorden tovert hij zonder twijfel uit zijn hoge hoed.

JACOTTE BROKKEN

30 jaar, weervrouw uit Beveren

Jacotte is een soort vleesgeworden carpe diem, altijd optimistisch en voor wie het glas altijd halfvol is, of zelfs vol, want er zit ook lucht in. Als we op zoek zouden zijn naar de De Slimste Japankenner Ter Wereld, dan hadden we met de enthousiaste weervrouw al een winnaar gevonden. Vraag haar iets over sumoworstelen of een of andere Japanse traditie, en ze kan er vol passie urenlang over vertellen. Ze schreef haar thesis over mesoporous titanium. Euh, Erik, is dat geen interessante vraag voor de quiz?

JADE MINTJENS

24 jaar, stand-up comedian en actrice uit Turnhout

Geboren met het talent om zelfs de meest alledaagse situaties om te toveren tot comedy-goud, staat Jade voor de uitdaging om tijdens DSMTW de strijd aan te gaan met twee heel goede vrienden: Manu Van Acker en Vincent Voeten. Bovendien is ze een grote fan van jurylid Bart Cannaerts; ze kent zijn shows van binnen en van buiten, woord voor woord. Als dat maar niet voor afleiding zorgt… In haar allereerste persoonlijke avondvullende zaalshow, getiteld ‘Bedankt om te komen’, belooft Jade het publiek een geweldige avond te bezorgen. Wedden dat Erik haar zal verwelkomen met de woorden ‘Bedankt om te komen’…?

JEROEN LEENDERS

45 jaar, acteur en stand-up comedian uit Bonheiden

Jeroen is een man van vele interesses en talenten: hij was ooit taxi-chauffeur, behaalde een diploma als helikopterpiloot en is al vele jaren comedian. Zijn stijl is uniek en in zijn totaalbeleving ‘The Jeroen Leenders Experience!’ zoekt hij de grenzen op tussen comedy, filosofie en pure anarchie. Dat belooft ongetwijfeld vonken te geven tijdens de show. Dankzij zijn kinderen wordt er in de auto niet alleen naar harde rockmuziek van System of a Down geluisterd, maar ook naar Camille.

JOOST KLEIN

25 jaar, muzikant, schrijver, zanger uit Leeuwarden (NL)

‘De Prins van Gabberpop’ veroorzaakte in de zomer van 2022 een ware Joost-mania en liet tal van festivalweides overdonderd achter. Zijn doel voor het komende jaar is om deel te mogen nemen aan het Eurovisiesongfestival. Liefst voor Nederland, maar als het daar niet lukt, is hij bereid om met een Belgische te trouwen om ons land te mogen vertegenwoordigen. Maar nu staat Joost aan de vooravond van de grootste show van zijn carrière tot nu toe in de Lotto Arena. Hij belooft een ongekend spektakel want ook al is zijn achternaam Klein, zijn dromen zijn groot!

K1D (BADARA NIASSE)

32 jaar, rapper uit Sint-Niklaas

K1D, het Belgische rapwonder met Senegalese wortels, verovert al geruime tijd de rapscene met zijn strakke beats en frisse rhymes. Televisiekijken is niet echt zijn ding, met uitzondering van DSMTW, waarvan hij al lang droomde om aan deel te nemen. K1D woont boven een Domino’s Pizza-zaak, waarvan de geur tot in zijn slaapkamer doordringt, maar opvallend genoeg haalt hij er zelden of nooit eten. Als hij dezelfde vastberadenheid aan de dag legt bij DSMTW, kan hij het misschien wel ver schoppen.

KELLY CLAESSENS

41 jaar, interieurarchitect uit Brussel

Met een aangeboren passie voor het inrichten van ruimtes, begon Kelly al op jonge leeftijd haar eigen unieke stijl te ontwikkelen. Later kreeg ze in het programma ‘Blind Gekocht’ de kans om niet alleen de centen, maar ook het woonlot van de deelnemers in handen te nemen. Een zingende interieurarchitecte zullen we in Kelly niet vinden, want haar grootste nachtmerrie is om te moeten zingen tijdens DSMTW.

LAURA DE GEEST

29 jaar, actrice uit Anderlecht

Laura is een actrice met een onfeilbare intuïtie. Ze is streng, zowel voor zichzelf als voor de mensen waar ze mee werkt, maar blijft ook heel bescheiden. Het succes van ‘Roomies’ (waarin ze samen met Ahlaam Teghadouini de hoofdrol speelt) schrijft ze bijvoorbeeld vooral toe aan het uitstekende scenario, eerder dan aan de acteerprestaties. Wanneer ze speelt, geeft ze zich volledig en put ze uit al haar talenten. Deze mentaliteit zal ze ongetwijfeld meebrengen naar DSMTW, een programma dat ze door en door kent en waar ze een enorm grote fan van is.

MANU VAN ACKER

24 jaar, radiopresentator en acteur uit Oostende

De jonge beloftevolle Oostendenaar die nu in Brussel woont, is radiopresentator bij MNM maar was ook op televisie te zien in o.a. ‘Iedereen Beroemd’, ‘De Redders’, ‘Nonkels’, ‘Café De Mol’ en ‘De Tafel van Vier’. Hij staat bekend om zijn gastvrije karakter en organiseert graag brunches en bijeenkomsten met vrienden bij hem thuis. Bij ons mag híj eens in de watten worden gelegd.

MAUREEN VANHERBERGHEN

35 jaar, presentatrice, zangeres en actrice uit Hoegaarden

Maureen is een duivel-doet-al. Zo was ze al te zien in verschillende Ketnet-programma’s en was ze een van de helden in de gelijknamige reeks. Maar ook op MNM voelt ze zich helemaal in haar nopjes. Op het Gala van de Gouden K’s stak ze in januari per ongeluk nog haar eigen prachtige haar in brand. Geen zorgen, Maureen, onze studio is goed verzekerd!

NATHALIE MESKENS

41 jaar, presentatrice, actrice en zangeres uit Antwerpen

«Leren ‘nee’ zeggen, het is en blijft moeilijk voor mij», verklaarde Nathalie onlangs nog in een interview. En dus nodigde Erik haar uit, 10 jaar nadat ze in de jury zat, om nu als deelnemer mee te doen. De vrouw met de stralende glimlach herinnert zich vooral dat ze destijds erg blij was om niet in de kandidatenstoel te zitten, maar daar komt dit jaar dus verandering in.

PETRA DE SUTTER

60 jaar, gynaecoloog, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post uit Oudenaarde

Meer dan 30 jaar lang was Petra actief als gynaecoloog en professor aan de UGent, tot ze in 2014 in de armen van de politiek viel. Ze is het dus gewend om uit haar comfortzone te treden. Vanwege haar versleten knieën zei ze ‘nee’ tegen andere programma’s, maar toen Erik persoonlijk naar haar kabinet kwam om een paar vragen uit te testen voor DSMTW, doorstond ze de test met glans en werd haar competitieve geest aangewakkerd. Ze is er helemaal klaar voor, al vreest ze vragen over de schoenmaat van Kim Kardashian…

ROBIN PRONT

37 jaar, regisseur uit Antwerpen

Robin heeft eerder deelgenomen aan DSMTW, in 2012, in een seizoen waarin vier onbekende Vlamingen mochten deelnemen… hij was toen een van die onbekende Vlamingen. Maar na het immense succes van zijn films ‘D’Ardennen’ en ‘Zillion’, is hij nu wereldberoemd, vooral in Antwerpen. Zijn meest gebruikte zoekterm op Google is ‘volgende match Antwerp’, en toevallig geldt dat ook voor Erik. Het belooft dus een gezellig onderonsje te worden tussen fervente voetbalfans van den Antwaarp.

SOUNDOS EL AHMADI

41 jaar, actrice, presentatrice en stand-up comedian uit Amsterdam (NL)

Soundos gaat door het leven met twee middelvingers in de lucht en staat vooral bekend om haar scherpe grappen en zelfspot. In de studio van DSMTW neemt ze geen luide supporters mee; alleen haar beste vriendin mag mee omdat zij haar make-up verzorgt. You love her or you hate her, daar is ze zich van bewust, maar ze hecht er wel belang aan er goed uit te zien zodat mensen op z’n minst kunnen zeggen: «Ik haat haar, maar ze is wel knap!». In 2012 nam ze deel aan de Nederlandse versie van DSMTW en wist ze twee afleveringen te overleven.

SPINVIS (Erik de Jong)

62 jaar, componist en zanger uit Spijkenisse (NL)

Spinvis is de artiestennaam van Erik de Jong. Hij komt uit een muzikaal gezin; zijn vader speelt gitaar en zijn moeder Hawaï gitaar en ukelele. Zelf maakt hij Nederlandstalige poëtische songs die hoofd en hart beroeren. Nederland en Vlaanderen zijn fan van hits als ‘Bagagedrager’, ‘Voor Ik Vergeet’ en ‘Ik Wil Alleen Maar Zwemmen’. Spinvis heeft ons laten weten dat hij op zijn beurt fan is van doe-vragen en vragen die gerelateerd zijn aan België zodat hij meer over ons land kan leren. Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom de volgende aflevering terug!

TOBY ALDERWEIRELD

34 jaar, voetballer uit Wilrijk

De man die Antwerpen letterlijk op zijn lichaam vereeuwigd heeft staan, schitterde in juni met wellicht zijn belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Hij bezorgde er Royal Antwerp FC na 66 jaar een nieuwe titel mee. Het was voor Erik een persoonlijke missie om Toby te overhalen deel te nemen aan DSMTW, en na talloze zenuwslopende pogingen is het hem uiteindelijk gelukt. Het was niet eenvoudig om een gaatje te vinden in Toby’s drukke schema, maar naast de Champions League zal de kapitein van The Great Old dit jaar dus ook DSMTW spelen.

VINCENT VOETEN

35 jaar, politie-inspecteur en stand-up comedian uit Beerse

Om zich voor te bereiden op zijn deelname, bestelde de politie-inspecteur uit de Kempen enkele boeken. Maar hij besefte pas achteraf dat hij al deze boeken in het Engels heeft besteld. Hopelijk keurt Erik dus ook antwoorden in het Engels goed. Als dat niet het geval is, kan zijn vriendin Rachel, die advocate is, misschien wel iets regelen achter gesloten deuren. Maar de comedian zal met zijn zwartgallige en snoeiharde humor sowieso de plak zwaaien in de studio. Of net niet…

In de eerste aflevering op maandag 16 oktober bijten Alex Agnew, Charlotte De Bruyne en Joost Klein de spits af van het nieuwe seizoen.

'De Slimste Mens Ter Wereld': vanaf 16 oktober om 21u15 op Play4 en GoPlay.