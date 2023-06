Django uit ‘De Bachelorette’ deelt liefdevolle foto met nieuwe vriendin: «Veel geluk samen!»

Twee jaar geleden probeerde Django Grimmonprez het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’. Hij schopte het tot de laatste drie, maar uiteindelijk ging Ivan met Elke naar huis. Django vond niet lang daarna dan toch de liefde, onrechtstreeks door het programma. Laura had hem immers op televisie gezien en nam contact met hem op via social media. Ze waren een tijdlang een koppel, maar hun verhaal bleef niet duren.