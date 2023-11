Dua Lipa komt naar Rock Werchter

De zangeres is bekend van hits als ’Levitating’, ’One Kiss’, ’New Rules’ en ’Don’t Start Now’. Afgelopen week bracht ze ’Houdini’ uit, een nieuwe song die de komst van een derde studioalbum aankondigt. Haar vorige album, ’Future Nostalgia’ uit 2020, werd met lovende recensies overladen. Het is de tweede passage van Dua Lipa op Rock Werchter, na een concert in 2017.