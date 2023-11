Foo Fighters eerste headliner van Rock Werchter

De Amerikanen, met zanger en uithangbord Dave Grohl, komen voor de vierde keer naar Rock Werchter. Ze speelden er ook al een concert in 1996, 2005 en 2017.

De nieuwste tournee van de Foo Fighters, die hun elfde studioalbum ’But Here We Are’ presenteert, brengt de band na de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland naar Europa, waaronder dus ook Werchter. Foo Fighters sluit het festival volgend jaar af. Het wordt de eerste keer dat de band live in ons land speelt sinds het overlijden van drummer Taylor Hawkins.