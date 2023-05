Echtgenote over gezondheid Bart De Pauw: «Het gaat wel weer»

Dinsdag stelde Ines De Vos T-WOW voor, een digitaal stadsspel dat via augmented reality de mooiste en meest bijzondere plekken van een stad laat zien. De eerste versie werd gelost in Lier, de thuisstad van De Vos en De Pauw, later volgt nog Mechelen en Brussel. Ze ontwikkelde het spel via haar nieuwe bedrijf TigerLily World of Wonders, dat ze oprichtte in 2021. Dat bedrijf staat naar eigen zeggen volledig los van Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw.

Opvallend is dat het bedrijf werd opgericht in 2021, het jaar waarin De Pauw schuldig bevonden werd aan stalking van 5 vrouwen en overlast via elektronische communicatiemiddelen bij 1 vrouw. Hij kreeg zes maanden cel met uitstel.

«ça va met hem»

Twee jaar later probeert Bart De Pauw zijn leven opnieuw op te bouwen. Zo is hij een van de medebedenkers van T-WOW. Volgens De Vos wordt hij ook steeds vaker geconsulteerd door het bedrijfsleven. Hoe het verder met hem gaat, wou De Vos niet over uitwijden. «Maar ik kan zeggen dat het wel weer gaat, ça va met hem. Laat me zeggen dat het ergste achter ons ligt.»

T-WOW is beschikbaar via de App en Play Store. De familieversie van het spel kost 30 euro (6 personen), de groepsversie (12 personen) voor 60 euro.

