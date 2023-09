Eerste ‘Blind getrouwd’-koppel is bekend: «Zij draagt een rugzakje mee, hij straalt stabiliteit uit»

Het eerste koppel is een feit: Jolien en Brecht stapten begin juni in het huwelijksbootje zonder elkaar al ontmoet te hebben. De Gentse Jolien is ex-miss en werkt als stewardess. Brecht woont in Gooik, is turnleraar in een lagere school en werkt als vrijwilliger voor de brandweer. De afstand kan mogelijk nog een obstakel worden, maar verder zat de match meteen goed.