Eerste verloving ooit dankzij ‘First Dates’ is een feit: «Nog nooit spijt van gehad»

Drie jaar geleden zochten Stien en Glenn de liefde via het datingprogramma ‘First Dates’. De date begon een beetje ongemakkelijk, maar toen bleek dat ze allebei kok zijn en een passie hebben voor chocolade was de klik er meteen.

Niet verwateren

Op het einde van de aflevering wilden ze dan ook nog een tweede keer op date gaan. «Het initiatief hebben wij allebei genomen. We hebben meteen na ‘First Dates’ een datum vastgelegd. Anders gaat het misschien verwateren. En we hebben meteen elkaar goedgekeurd», vertelde Glenn voor de camera.

Romantiek in de Hoge Venen

Het duurde echter nog een tijdje voor ze echt een koppel waren. «Tot begin januari hebben we gewoon wat afgesproken, maar niet echt met dates. En dan ben ik een paar dagen naar de Hoge Venen geweest om een beetje te rusten. Ik heb haar toen meegevraagd en ze is meegegaan», aldus Glenn. «Daar is het gebeurd», glunderde Stien.