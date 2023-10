Eline De Munck is zwanger en toont meteen haar buikje: «Goed verborgen gehouden!» (foto)

Heuglijk nieuws voor Eline De Munck en haar man Michaël R. Roskam. Het koppel is in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. De 35-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ kondigde dat fantastische nieuws aan met een filmpje waarin ze haar buikje toont. «Baby Roskam coming», schrijft ze erbij. Eline en Michaël maakten begin 2021 bekend dat ze een koppel vormen en zelfs al in alle stilte getrouwd waren.

Schattig buikje

Hun volgers reageren stuk voor stuk extatisch. «Mooooooh, wat een geweldig nieuws! Nu al dikke proficiat allebei en geniet van jullie zwangerschap!», «Schattig buikje. Proficiat, mooi koppel!», «Oh my god, wat een fantastisch nieuws. Jullie stralen», «Hoe leuk is dat!», «Oh! Eline & Michaël, proficiat. Go for it babe», lezen we onder meer in de reacties.