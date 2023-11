Elodie Gabias uit ‘De Verraders’ praat voor het eerst over ‘losers-incident’: «Ik was woedend»

Elodie vertelt aan TV Familie dat ze de move van bondgenote Véronique De Kock niet begrijpt: «Waarom zette Véronique in godsnaam plots op mij in, terwijl ze al enkele dagen over Guy bezig was? Op dat moment kon ik mijn tranen niet bedwingen. Ik ben vaak emotioneel geweest in ‘De Verraders’. Maar in de finale was het dus woede, want zo oneerlijk dat het was! Ik voelde me gefrustreerd.»