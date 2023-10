Emma uit ‘Blind Getrouwd’ over opmerking van Emile: «Ik voelde me persoonlijk aangevallen»

Moeilijk momentje tussen Emma en Emile in ‘Blind Getrouwd’. Emile stoorde zich aan het feit dat zijn kersverse bruid zoveel tijd nodig heeft in de badkamer en gooide die frustratie nadien ook in de groep. «Ik was op mijn tenen getrapt, dat geef ik gerust toe», zucht Emma.

Het sprookje van Emma en Emile begon mooi, maar nu is er toch wat twijfel in hun huwelijk geslopen. Aanleiding was het badkamermoment van Emma dat voor Emile te lang duurde, een kwestie die hij deelde met de groep. «Emma is een klassevrouw en steekt er heel wat tijd in om er goed uit te zien. Wat heel leuk is voor mij. Maar ik ben op vijf minuten klaar. Mede omdat mijn exen minder tijd nodig hadden om zich klaar te maken, ben ik dat dus niet gewoon. Dat is dus iets waaraan ik moet wennen», zei Emile daarover in het programma.

Antwoord op vraag

Emma was niet opgezet met die uitlatingen, laat staan dat ze nog eens benadrukt werden in groep. «Wij hadden dit al onder ons tweeën besproken. Ik vond het dus niet nodig dat Emile dat zo uitvergrootte tegenover de groep. Ik voelde me in eerste instantie zelfs persoonlijk aangevallen. Zijn woorden kwamen hard aan, ik had moeite om ze te plaatsen. Al snap ik ondertussen dat hij gewoon antwoordde op een vraag die in de groep werd gesteld en dat hij dat niet per se zelf wou aankaarten», reageert ze verontwaardigd in TV-Familie.

Afschilderen als diva

Voor de 31-jarige learning & development expert bij een meubelmerk kwam zijn opmerking alsnog als een verrassing. «Ja, toch wel. Ik was op mijn tenen getrapt, dat geef ik gerust toe. Voor mij leek dit een heel normale aanpassing voor elk beginnend stel. Maar wat vooral woog, was dat Emile en ik dit privé al hadden besproken. Hij leek me af te schilderen als een enorme diva die urenlang in de badkamer doorbrengt. Terwijl ik dacht dat ik als vrouw de normale, gemiddelde tijd nodig heb om me klaar te maken. Een klein halfuurtje valt toch mee?», aldus Emma.

Niet focussen op het negatieve

Hoewel zijn opmerking haar raakte, probeerde ze er toch op een positieve manier mee om te gaan. «Emile gaf me even - onbedoeld weliswaar - een slecht gevoel. En meestal is het bij mij zo dat wanneer ik aan iemand twijfel ik het heel moeilijk vind om verder in die persoon of relatie te investeren. Maar in dit geval gold dit uiteraard niet. Ik denk altijd opbouwend en sta positief in het leven. Ik wilde me dan ook niet focussen op zoiets negatiefs. Daarom heb ik Emile toen gezegd dat ik water bij de wijn wilde doen, maar dat ik mezelf niet zou veranderen. Voor mij was het een akkefietje, maar doordat Emile er zo over doorging, leek het voor hem echt wel meer te zijn», klinkt het.

Niet opgeven

Een breekpunt is het gelukkig niet geworden, althans voorlopig niet. «Nee nee, dat zeker niet. We hadden nog zoveel te ontdekken van elkaar. Maar ik wist dat dit moment zou blijven nazinderen. Oftewel zou deze lastige situatie een trend zetten, of anders zou dit akkefietje ons op de één of andere manier dichter bij elkaar brengen. Ik keek er alleszins nog naar uit om te gaan samenwonen en verder te ontdekken wat onze raakvlakken zijn. Emile is zo’n zachte en respectvolle man. Ik wilde hem absoluut nog niet opgeven», besluit ze.