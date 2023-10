Volgers ongerust na Instagrambericht van Brecht uit ‘Blind Getrouwd’: «Zijn ze niet meer samen?!»

Na de aflevering van gisteren deelde Brecht een bericht op Instagram waarin hij terugblikt op de afgelopen weken van ‘Blind Getrouwd’. Hij verwoordde het als volgt: «Een prachtig avontuur, een unieke kans... maar evenzeer een sprong in het onbekende en een rollercoaster aan emoties. Enthousiasme, hoop, angst, twijfel, verdriet,... zijn enkele van de emoties waar je mee geconfronteerd wordt. De enige persoon waar je dat op dat moment mee kan delen is een persoon die je nog maar enkele dagen kent. De klik was er, maar alle begin is moeilijk en de uitdaging zit hem in het leren begrijpen van elkaar. En dat proces heeft enkel een kans op slagen als je allebei oprecht bent tegen elkaar.»

«Bedankt, Jolien, dat je altijd je oprechte zelf bij mij bent geweest en dit met respect en een open communicatie naar mij toe. Wanneer je mij vast nam was dat enkel omdat je het zelf echt wou, wanneer je mij een kus gaf was dat niet omdat het zo hoorde of door de druk van buitenaf maar omdat het oprecht goed aanvoelde. Meer kunnen we op dat ogenblik niet vragen van elkaar en ik vind dat we dat super gedaan hebben! Op naar de laatste dagen op Rhodos en het samenwonen!», klonk het.

Verleden tijd

Enkele volgers lezen tussen de regels door dat Brecht lijkt aan te geven dat hun huwelijk niet standgehouden heeft. «Ligt het aan mij of lijkt het in dit bericht dat ze niet meer samen zijn?!», «Inderdaad, raar bericht. Net in de verleden tijd. Wat was geweest maar nu niet meer is», en «Mooi geschreven maar hopelijk geeft hij het nog aan kans... Het lijkt al alsof ze gewoon vrienden zullen blijven. Dat kan, maar zou jammer zijn want liefde forceer je niet maar groeit», wordt er gereageerd.

Respect voor elkaar

Anderen interpreteren zijn bericht dan weer op een positievere manier. «Volgens mij is dit gewoon het bewijs hoeveel respect deze twee voor elkaar hebben en dat ‘communicatie’ de sleutel is tot een goede relatie. Ze kunnen en ze mogen van het programma nog niets vertellen over het verdere verloop. Laten we duimen dat deze twee er samen uitkomen», lezen we ook.