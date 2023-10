Jolien en Brecht in tranen in ‘Blind Getrouwd’: «We moeten zien hoe dit verder moet» (video)

Communiceren

In een teaser voor vanavond zien we echter hoe Jolien en Brecht emotioneel worden tijdens een gesprek op restaurant. «Ik krijg het weer lastig omdat ik jou dat niet wil aandoen», zegt Jolien. «Maar nee, je doet mij niets aan. Ik heb jou van in het begin gezegd dat communiceren belangrijk is. Je moet jezelf kunnen zijn in een relatie. Als je het gevoel hebt dat alles je te veel wordt, dan mag je dat niet opkroppen», antwoordt Brecht.

Niet wegduwen

Voor de camera gaat Jolien wat dieper in op de kwestie. «Ik zat er heel erg mee in. Ik zei tegen hem dat ik niet wil dat hij zich slecht voelt of verdrietig is. Dat is echt mijn bedoeling niet. Hij zei: ‘Misschien sta ik inderdaad wel verder in mijn hoofd dan jij’. Waarop ik zei: ‘Dat is ook oké, maar we moeten gewoon levelen hoe dit verder moet, hoe we het gaan aanpakken’. Hij zei ook: ‘Het laatste wat ik wil, is jou wegduwen’. Maar ik wou ook zeggen dat ik mij niet helemaal honderd procent voelde», aldus de voormalige Miss Gent.