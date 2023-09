Ex-Miss België-kandidate Flore Pensaert: «Ik ben fier op mijn billen, maar heb net als iedereen wat cellulitis»

Gepest geweest

Het 25-jarige model pronkt deze week in de ‘My body & me’-rubriek van Flair. Daarin vertelt ze openhartig over haar lichaam. Zo legt ze uit dat haar gezicht het lichaamsdeel is waar ze het meest onzeker over is geweest. «Ik werd vroeger gepest om hoe ik eruitzag. Nu doe ik modellenwerk, maar als tiener was ik de vreemde eend in de bijt. Ik zag er toen anders uit dan nu en zat qua interesses niet op dezelfde golflengte als mijn leeftijdsgenoten. Die verschillen werden door pesters uitvergroot. Ze noemden me bijvoorbeeld «poedel» door mijn haarsnit, en «heks» door het haakje in mijn neus. Daar ben ik vandaag soms nog onzeker over. Ik merk ook dat ik me nog altijd vergelijk met andere vrouwen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook heel wat zaken waar ik trots op ben, zoals mijn warme, sprekende ogen, mijn lippen en mijn strakke kaaklijn. Aan mijn haar hecht ik eigenlijk niet zoveel belang», klinkt het.