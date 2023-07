Miss België-kandidate wil stemmen ronselen met... naaktfoto’s (foto’s)

«Laat me eerst en vooral zeggen dat het hier niet om expliciet of vulgair fotomateriaal gaat», zegt ze aan HLN. «Voor mij geen porno, seksueel getinte beelden of foto's met sextoys.» Flore legt uit dat ze niet actief is op OnlyFans, maar wel op Patreon. «Dat is in niets te vergelijken met ‘OnlyFans'. Mijn kanaal verbiedt porno of sekstapes. Kunstzinnig naakt is er wel toegestaan. Maar je vindt er net zo goed mensen die gitaarlessen of andere cursussen aanbieden.»