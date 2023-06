Ex-priester Pieter uit ‘De Mol’ voor het eerst papa geworden

Heuglijk nieuws voor Pieter Delanoy en zijn vrouw Dauphine. Ze zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje dat luistert naar de naam Aurelle. «Dit avontuur is groter is dan ‘De Mol’. Het is in zekere zin ook altijd een droom geweest. Als priester dacht ik daar niet aan, maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, wist ik dat ik met haar dat verhaal wilde schrijven», vertelde hij eerder over het vaderschap in Het Laatste Nieuws.