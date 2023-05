Ex-‘Temptation Island’-koppel na drugszaken nu ook verdacht van witwaspraktijken

Gianni en Melissa vielen in ‘Temptation Island’ op door een gsm mee te smokkelen op hun respectievelijke eilanden, waarmee ze met elkaar konden communiceren. Het koppel werd al snel uit het programma gezet, maar plukt nog steedsde vruchten van hun korte deelname door op hun populaire Instagram-pagina allerlei kledij en personal training aan te bieden. Hun zaakjes blijken echter niet helemaal koosjer, want de twee worden verdacht van het witwassen van ruim een half miljoen euro. Tijdens een huiszoeking zouden allerlei documenten in beslag genomen zijn. Het koppel zelf blijft voorlopig nog wel op vrije voeten.

Drugszaken

Gianni weet nochtans hoe een cel er vanbinnen uitziet, want hij moest al brommen voor zware drugsfeiten. Hij werd in 2021 veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het voorbereiden van de productie van hard- en softdrugs. Bovendien is hij een spilfiguur in het onderzoek naar het grootste crystal methlab ooit in Nederland, dat in 2021 ontdekt werd. Hij wordt ook gelinkt aan drugslab in Leopoldsburg.