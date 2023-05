Kate Ryan gaat scheiden: «We blijven beste vrienden»

Jammerlijk nieuws voor Kate Ryan (42): de zangeres heeft op Instagram laten weten dat zij en haar echtgenoot Kristof uit elkaar gaan. De twee stapten in 2020 in het huwelijksbootje.

«Lieve mensen, Kristof en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan en dat onze wegen dus gaan scheiden. We blijven vrienden en we wensen elkaar het allerbeste», schrijft de zangeres bij een zwart-witfoto van zichzelf op Instagram. «We willen hier verder niet meer op in gaan, en proberen het rustig een plaats te geven.»

Kristof en Kate op hun huwelijksdag.

Katrien Verbeeck, beter bekend als Kate Ryan, trouwde in 2020 met Kristof. «Getrouwd zijn maakt mijn leven aangenamer en mooier», zei ze in Story over hun huwelijk. «Ik heb even op de ware liefde moeten wachten, maar wie niet? [...] Kristof kwam vijf jaar geleden op het juiste moment in mijn leven. Ja, ik heb een goede én knappe man. Wie had dat ooit gedacht? (lacht)»

Kate was bovendien plusmama van de tienerdochter van Kristof, Mila. Zelf een baby maken, was niets voor hen. «Veel mensen maken een kind om nog gelukkiger te zijn, maar een eigen kind hoeft voor mij niet. We zijn gelukkig met ons drieën. We hebben geen baby nodig om onze liefde aan elkaar te bevestigen», klonk het vorig jaar in Story.