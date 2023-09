Frances Lefebure deelt eerlijke foto: «Je ziet er stralend uit zonder make-up!»

Frances Lefebure is inmiddels hoogzwanger van haar eerste kindje met haar man Boris Van Severen. Het wordt een jongetje dat uitgerekend is voor oktober. De 35-jarige actrice ‘F*** You Very, Very Much’-actrice legt uit dat de laatste weken vanhaar zwangerschapbehoorlijk zwaar zijn.

Geen filter

Dat doet ze in een Instagrampost waarin ze zichzelf toont zonder make-up. «Dit is een no filter-selfie op een goeie dag. Eerlijk; de laatste weken zijn echt pittig, bekkeninstabiliteit en dus eigenlijk constant pijn, hormonen die alle kanten uitschieten, ik kan van alles wenen óf de slappe lach krijgen. En dan schieten basisdingen zoals me bijvoorbeeld mooi kleden of schminken er snel bij in», klinkt het.

Complimenten

Haar man Boris Van Severen was er als de kippen bij om te reageren op het kiekje. «Habba habba», knipoogt hij. Ook andere volgers sparen de complimenten niet. «Je ziet er prachtig uit», «Schone madam», en «Je ziet er stralend uit zonder make-up!», lezen we ook in de reacties.