Zwangere Frances Lefebure toont bolle buik in zomeroutfit: «Oh, zo mooi!» (foto)

Frances Lefebure en Boris Van Severen zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. Inmiddels weten we dat het een jongetje wordt dat uitgerekend is voor oktober. Momenteel geniet de 34-jarige actrice ‘F*** You Very, Very Much’-actrice van een vakantie in het zuiden van Frankrijk. Daar poseerde ze in een zomerse outfit voor de camera en maakte ze duidelijk dat ze haar buik goed ingesmeerd heeft tegen de brandende zon.