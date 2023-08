Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ deelt borstvoedingsfoto: «Even getwijfeld om deze te posten»

In september van vorig jaar werd Winnie Bogaerts voor het eerst mama van een meisje dat luistert naar de naam Lily. De 31-jarige mama, die in ‘Blind Getrouwd’ met Jonah de liefde van haar leven vond, deelde naar aanleiding van de ‘Week van de Borstvoeding’ een kiekje waarop ze haar dochter borstvoeding geeft. «Even getwijfeld om deze foto te posten want net uit bed en maar kleine oogjes», knipoogt ze erbij op haar Instagram Stories.

Druk leven

Ze legt uit dat ze zes maanden lang continu borstvoeding gaf, maar daarna bouwde ze af omdat het moeilijker en moeilijker ging. «Tot zes maanden gaf ik fulltime borstvoeding en begon erna af te bouwen zodat ik wat meer ademruimte kreeg met het kolven. Ik kolfde immers maar een halve voeding bij elke sessie en was ondertussen terug gestart met werken. Met het veel op de baan zijn voor het werk en drukke weekends was ik jammer genoeg niet strikt genoeg met op tijd te kolven en moest ik regelmatig aanvullen met mijn voorraad in de diepvries. De laatste twee maanden had ik minder en minder productie en op den duur dronk ze enkel nog ‘s morgens en ‘s avonds aan de borst. En toen had Lily er plots genoeg van. Misschien hadden we nog langer kunnen volhouden als ik consequenter had gekolfd maar ik ben trots op ons verhaal en de weg die we samen hebben afgelegd», klinkt het.

Bewondering

Omdat Lily een te korte tongriem had, kreeg Winnie hele diepe kloven. Toch hield ze het uiteindelijk acht maanden vol. Een knappe prestatie, dat vinden ook haar volgers. «Je hebt dat zeker goed gedaan, Winnie! Toch een heel straffe prestatie, want kloven zijn zo pijnlijk... Je had evengoed kunnen opgeven. Dus chapeau!», «Je straalt», en «Prachtige foto en jij mag heel fier zijn Winnie, super gedaan», lezen we onder meer in de reacties.

Instagram Stories / @winnie_bogaerts