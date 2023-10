‘Friends’-acteur Matthew Perry overleden

Perry zou zaterdag dood zijn aangetroffen in zijn huis in Los Angeles. Volgens onder meer de Amerikaanse showbizzsite TMZ, die het nieuws eerst naar buiten bracht, zou de acteur zijn verdronken in een jacuzzi. De hulpdiensten waren opgeroepen voor een hartstilstand, luidt het. De politie zou niet uitgaan van een misdrijf. Er werden ook geen drugs gevonden.

9 miljoen dollar aan afkicken

Jarenlang worstelde Perry met een verslaving aan pijnstillers en alcohol. Ook op de set van de immens populaire sitcom ’Friends’ (1994-2004). De acteur zei in 2021 dat hij bij het draaien van de reeks, die voor een livepubliek werd opgenomen, «elke avond» last had van angsten.

Perry ging tientallen keren naar afkickklinieken. Een jaar geleden bracht hij zijn memoires uit, waarin hij bekendmaakte dat hij al meer dan 9 miljoen dollar had uitgegeven in zijn strijd om clean te zijn.

In 2019 raakte Perry twee weken in een coma, nadat zijn dikke darm door zijn overmatig medicatiegebruik was gescheurd. In totaal werd hij veertien keer geopereerd, zo schreef de acteur. Hij kreeg onder meer een stoma.

Chandler

Perry had (gast)rollen in talrijke tv-series en was ook in films te zien, waaronder ’Fools Rush In’ (1997), ‘The Whole Nine Yards’ (2000) en ’17 Again’ (2009). Zijn rol van Chandler Bing in ‘Friends’ is wel veruit zijn bekendste. In de sitcom over zes twintigers in New York speelde hij tien seizoenen lang naast Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer.

Perry werd in 1969 in de Verenigde Staten geboren, maar groeide op in Canada, waar zijn moeder vandaan kwam. Op zijn vijftiende verhuisde hij naar zijn vader, een acteur, in Hollywood.

Lees ook Friends-acteur Matthew Perry brengt autobiografie uit over zijn verslavingen