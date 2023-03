Gers Pardoel haalt uit naar ex: «Kinderen al drie weken niet meer gezien»

Beschuldigingen

Gers Pardoel en Sélina van Gool vormden dertien jaar lang een koppel en hebben samen twee kinderen, zoon Goud (8) en dochter Rocci (7). In 2020 zetten ze een punt achter hun relatie. Sélina beschuldigde Gers van huiselijk geweld, zowel fysiek als psychologisch. Aanvankelijk reageerde de zanger niet op de aantijgingen, maar later deed hij dat via zijn manager toch. «Wederom willen we erop hameren dat de beweringen die zijn ex-vriendin Sélina aanhaalt, verzonnen zijn en op sensatie berusten. Het lijkt wel alsof Sélina zijn huidige succes niet kan verkroppen. Het heeft geen zin om hierop in te gaan en verder wil Gers uit respect voor Sélina, maar vooral voor zijn kinderen, niet reageren op deze aantijgingen», klonk het destijds.