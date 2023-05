Gustaph breekt internationaal door na zijn optreden op Eurosong

Het is niet enkel in de UK dat de plaat aan een opmars bezig is. Dankzij Gustaph's fantastische performance wordt zijn single zichtbaar in Spotify charts over gans de wereld. Afgelopen week was Gustaph nog te gast bij onze noorderburen voor de TV show van Jinek bij Rtl 4 en aanstaande vrijdag is hij te zien op de Spaanse televisie tijdens de Salvame Fashion Week.

Maar ook in eigen land doet de single het buitengewoon goed: zo staat 'Because Of You' op nummer 1 in de Radio 2 Top 30, op nummer 2 in de Ultratop, op nummer 3 in de MNM 50, op nummer 4 in de Q Top 40 en op nummer 7 in de Voxlijst van Radio 1.