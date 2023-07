Hanne uit ‘Boer zkt Vrouw’ toont hoe haar lichaam veranderd is: «Ik was toen helemaal niet gelukkig» (foto)

Respect voor elkaar

De 26-jarige brunette zet op haar Instagram Stories body positivity in de kijker omdat ze er zelf mee geworsteld heeft. «Body positivity is een veelbesproken onderwerp, maar wordt vaak weggewuifd. Je weet nooit wat er omgaat in iemands leven, dus wees alsjeblieft lief voor elkaar», klinkt het. Ze deelde een foto van vroeger waarop ze niet zo fit was als nu. «Dit was ik (niet eens op mijn slechtst) toen ik helemaal niet gelukkig was», schrijft ze erbij. Daarnaast zien we een foto van hoe ze er nu uitziet. «En dit nadat ik mezelf beter verzorgd had. Dus alsjeblieft: behandel iemand zoals je zelf behandeld wil worden. Er zijn genoeg eikels in de wereld. Wees niet zoals hen», besluit ze.