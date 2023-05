Hanne van K3 openhartig: «Gert Verhulst was daar niet zo blij mee»

Zeven jaar geleden won K3 de Radio2 Zomerhit met ‘Ushuaia’. Vorig jaar viel hun liedje ‘Mango Mango’ erg in de smaak, maar zelfs een nominatie kwam er verrassend genoeg niet van. «Daar is wat fuss rond ontstaan, al kwam dat niet van óns. Maar Gert Verhulst en onze entourage waren niet zo blij dat ‘Mango Mango’ niet genomineerd was. ‘Allez, hoe kan dat nu?’, vroeg Gert verbaasd. Zeker omdat onze clip ruim 2 miljoen views haalde, en mensen het een leuk nummer vonden», blikt Hanne erop terug in Dag Allemaal.

Geen druk

Dit jaar krijgen ze een nieuwe kans met hun nieuwe zomersingle ‘Fata Morgana’. «Als we dit jaar genomineerd worden, zou dat heel leuk zijn, maar dat is niet de insteek als wij een single uitbrengen. Het belangrijkste voor ons is dat iedereen enthousiast meedoet, en dat wij het zelf een leuk nummer vinden», vertelt Marthe.

Moeilijk te voorspellen