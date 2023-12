Hans Van Themsche praat voor het eerst in docu: «Wat zeg je tegen de moeder van wie je het kind hebt afgenomen»

Van Themsche verblijft al jaren in de gevangenis van Oudenaarde. Hij wil niet herkenbaar in beeld komen, maar het is wel duidelijk dat hij lang haar en een lange baard heeft. Dat staat in schril contrast met de dag van de moorden, toen hij zichzelf kaal had geschoren en met leren jas en legerbottines een raid uitvoerde in de Antwerpse binnenstad. Op zijn assisenproces gaf hij toe dat hij op zoek was naar allochtonen, om ze neer te schieten. Hij kreeg levenslang voor de moord op de Malinese oppas Oulematou Niangadou en de tweejarige peuter Luna Drowart, en moordpoging op een Turkse vrouw.