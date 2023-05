Heidi Klum beleeft oepsmomentje met outfit op rode loper: «Haar tepel is zichtbaar»

Woensdag werd de Franse film ‘La Passion De Dodin Bouffant’ voorgesteld op het filmfestival in Cannes. Een van de aanwezige gasten was Heidi Klum en haar passage ging allerminst ongemerkt voorbij. De 49-jarige tv-presentatrice, die volgende week 50 kaarsjes mag uitblazen, verscheen in een gewaagde gele jurk met een omgekeerde decolleté. Die accentueerde haar boezem, al toonde ze wel héél veel toen ze met haar armen omhoog poseerde voor de fotografen.

Verdeelde reacties

Op sociale media ging haar outfit vlot over de tongen. Niet iedereen was echter fan van haar look. «Moet ze haar borsten en deels ook haar tepel nu echt zo laten zien? Het zal de mode wel zijn tegenwoordig zeker...», «Ze probeert te hard. Steek je borsten weg», «Mocht ze haar armen nog iets meer omhooggedaan hebben, dan zouden haar borsten eruit gefloept zijn», «Haar tepel is zichtbaar», «Oh mijn God, dat is erover», en «Geen smaak!», klinkt het bij de critici. Anderen reageren dan weer lovend. «Al draagt Heidi Klum een papieren zak, zelfs dan ziet ze er prachtig uit», «Geen fan van haar jurk en haar borsten, maar ze ziet er stralend uit», en «Onvoorstelbaar mooi», lezen we ook in de reacties.