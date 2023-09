Henk Rijckaert gaat in survivalmodus in nieuwe comedy special ‘Apocalyps’

Henk Rijckaert over ‘Apocalyps’: Een atoombom. Een overstroming. Een zombieplaag. Dat de wereld zal vergaan, dat weten we al zeker. Maar zijn we daar wel op voorbereid? Welke skills heb jij om het einde van de wereld te overleven? Kan jij met een tak en een touw een pijl en boog maken om zelf je eten te vangen of een beer te verjagen? Kan jij met een lege PMD-zak en een strijkplank een tent maken voor minstens 3 personen? Kan jij een ruimteschip bouwen met niets meer dan een wasmachine, een microgolfoven en die afgedankte laptop van het werk om een kolonie te starten op Mars? Zijn we klaar voor de apocalyps? Of gaan we gewoon allemaal samen lachend ten onder?