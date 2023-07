Herman Brusselmans openhartig: «Wij hebben soms seks, maar dan zonder erectie»

In februari werd Herman Brusselmans voor het eerst papa, van een zoontje dat luistert naar de naam Roman. Inmiddels heeft hij zijn weelderige haardos laten kortwieken en is hij nog steeds dezelfde onverbloemde eerlijkheid zelve. Zo praat hij in de MNM-podcast ‘Lotte gaat diep’ rechtuit over het feit dat hij met erectieproblemen kampt. «Die problemen zijn het gevolg van het roken. Toch hebben wij soms seks, maar dan zonder erectie. En dat is ook heel leuk, want dan ben je niet constant een orgasme aan het achterna jagen», klinkt het.

Geen dekstier

Wanneer Lotte Vanwezemael hem vraagt of een baby in huis invloed heeft op zijn seksleven met Lena antwoordt hij het volgende. «Je krijgt te horen dat je tijdens de zwangerschap veel seks moet hebben, maar wij hebben niet zoveel seks gehad. Tijdens de laatste maanden drie keer. En na de bevalling... Er wordt wat geknipt en genaaid en je zit met dat kindje dat continu de borst moet krijgen. Doordat Lena opstaat voor de kleine is zij ook vaak moe. Als de baby huilt, kan ik erdoorheen slapen, maar Lena wordt wakker. Vermoeidheid bepaalt mee je seksleven. De tijd dat ze in bed sprong omdat ze zin had, ligt al even achter ons. Omdat ze zo moe is, blijft ze nu liever op de zetel liggen. En eenmaal in bed duurt het vaak geen minuut alvorens ze in slaap valt. Erg vind ik dat niet, ik ben nooit een dekstier geweest die per se seks wil. Omgaan met vrouwen vond ik soms erotischer dan seks. En natuurlijk speelt ook de leeftijd een rol», aldus Brusselmans.