Hilary Swank poseert poedelnaakt: «Onvoorstelbaar knap!» (foto)

Onlangs werd Hilary Swank op 48-jarige leeftijd mama. Niet van één kindje, maar van een tweeling, een meisje en een jongen. «Het was niet makkelijk, maar wat was dit het waard!», schreef ze vorige week op Instagram.

Perfectie

Toen de ‘Million Dollar Baby’-actrice 27 en een half weken zwanger was, poseerde ze in haar blootje voor een artistieke fotoshoot. Ze deelde de prachtbeelden op Instagram. «Wow, je bent zo mooi! Zowel vanbinnen als vanbuiten. Verander nooit», «Onvoorstelbaar knap. Niets zal ooit belangrijker zijn dan dit. Geniet van elk memorabel moment», «Perfect», en «Prachtig moment», klinkt het enthousiast in de reacties.