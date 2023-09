Hollywoodstudio’s en scriptschrijvers sluiten voorlopig akkoord

Volgens de Los Angeles Times gaan in de voorgestelde nieuwe driejarige cao de vergoedingen omhoog en krijgen schrijvers van series en films die op streamingdiensten worden aangeboden meer royalty’s. Ook zijn in de afspraak regels opgenomen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

Al bijna 150 dagen staking

Scriptschrijvers legden begin mei het werk neer, nadat hun vakbond Writers Guild of America geen akkoord had kunnen bereiken met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), waarin de grote filmstudio’s en streamingdiensten zijn verenigd. In juli volgden de acteurs van vakbond SAG-AFTRA dat voorbeeld.