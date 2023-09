Hoogzwangere Kourtney Kardashian toont bolle buik: «Gewoonweg perfect» (foto)

Kourtney Kardashian en haar man Travis Barker, drummer van de band Blink-182, zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. De baby zou uitgerekend zijn voor dit najaar, vermoedelijk in de helft van oktober. De 44-jarige zus van Kim en Khloé Kardashian deelde op Instagram een foto van haar buik, waar je inmiddels niet meer naast kan kijken.

Gezonde baby

Haar volgers reageren enthousiast op het kiekje. «Je ziet er onvoorstelbaar goed uit, Kourtney!», «Je straalt», «Kourtney is zonder twijfel de beste moeder. Haar kind zal heel gelukkig zijn», «Gewoonweg perfect», «Ik wens je een heel gezonde baby», en «Wauw, gewoonweg wauw», lezen we onder meer in de reacties.