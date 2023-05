‘Huis Gemaakt’-finalisten Younes en Eline uit elkaar: «Ik heb hier niet om gevraagd»

Kind uit vorige relatie

Eline en Younes vormden meer dan drie jaar een koppel. Toen ze elkaar leerden kennen, had Eline al een dochtertje uit een vorige relatie. «Ik was 25 toen we een koppel werden. Ik moet zeggen dat ik moest wennen aan het feit dat Eline al een kindje had. Maar ik was zó verliefd. Ze is zo mooi en intelligent en uiteindelijk voel ik door Lena nu twee keer die liefde voor de prijs van één», vertelde Younes daar eerder over in Het Laatste Nieuws.