OH NEE! Dit ‘Blind Getrouwd’-koppel is uit elkaar: «Er valt niemand iets te verwijten»

Diepere gevoelens uitgebleven

Ze deelden het jammerlijke nieuws op Instagram. «We kenden een geweldig mooie start waarbij we direct een supertoffe klik hadden en oprecht konden communiceren met elkaar. Dit zorgde voor een prachtig en geslaagd Blind Getrouwd-parcours. We wilden heel graag onze vliegende start doortrekken naar het dagelijkse leven, maar doorheen de maanden merkten we dat behalve de afstand, ook de diepere gevoelens uitbleven en onze relatie niet verder evolueerde».

Wederzijds respect

«We blikken terug op een knap verhaal dat we samen hebben geschreven en we gaan mekaar ook in de toekomst met hetzelfde respect behandelen. Er valt niemand iets te verwijten gezien we allebei heel graag wilden dat het zou slagen. Om onze breuk in alle rust en sereniteit te kunnen verwerken, wensen we hier verder niet over te communiceren. We hopen op jullie begrip te mogen rekenen. Oprecht bedankt aan iedereen voor alle lieve berichten en steun die we het afgelopen jaar mochten ontvangen», klinkt het.