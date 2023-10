Influencer en acteur Nicolas Caeyers verdacht van verkrachting minderjarigen

Caeyers moet dinsdagochtend voor de Leuvense correctionele rechtbank verschijnen. De feiten zouden dateren van zo’n tien jaar geleden, toen hij speelde in de Ketnet-reeks Galaxy Park (2011-2014). In die periode zou hij meermaals contact opgenomen hebben via sociale media met minstens acht tieners tussen 13 en 15 jaar oud. Met enkelen van hen sprak hij af en had hij seks. In 2022 heeft een van hen klacht ingediend. Uit het onderzoek bleek dat hij met meerdere tieners seks had. Volgens de wet zijn kinderen onder de 16 jaar niet in staat om toestemming te geven voor seksuele handelingen, waardoor Caeyers zich automatisch moet verantwoorden voor verkrachting.