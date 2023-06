Influencer Steffi Mercie deelt trots bikinifoto: «Voel me beter in dit lichaam dan vorige jaren»

Geen ideaalbeeld

Ze postte een foto waarop ze in bikini poseert en legt uit dat ze een tijdje worstelde met haar zelfbeeld. «Ben zo blij en trots dat ik me goed voel in mijn lichaam, nog niet 100% elke dag maar toch al veel beter dan de vorige jaren... Het is zomer en een beetje gezond eten en sporten is goed, maar dat mag zeker en vast in balans blijven met je lichaam rust geven en eens een lekker tapasplankje of iets vettigs naar binnen spelen. Laat sociale media je niet gek maken. Er bestaat niet zoiets als een ideaalbeeld van een lichaam, het gaat allemaal over leren om van je eigen lichaam te houden zoals het is», schrijft ze erbij.