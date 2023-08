Influencer Steffi Mercie poseert in lingerie: «Mijn zelfzekerheid is fel gestegen» (foto)

Ze wordt met de dag populairder, bewijze de meer dan 200.000 volgers op Instagram. Voor het derde jaar op rij mag Steffi Mercie model staan voor Etam. Een bewuste keuze van haar ook, zo legt ze uit. «Zo trots om part te zijn van deze prachtige brand die het belangrijk vindt om de ‘perfecte standaards’ te doorbreken en iedereen mooi wilt laten voelen. Derde jaar dat ik model mag staan voor Etam en moet zeggen dat mijn zelfzekerheid toch fel gestegen is. We zijn er nog niet, maar we komen er wel», schrijft ze bij enkele foto’s op Instagram.