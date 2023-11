Isabelle uit ‘Blind Getrouwd’ doet mysterieus over breuk met Matthieu: «Er speelde ook wel nog wat meer»

Jammer, maar helaas. Het liefdesexperiment is voor Isabelle en Matthieu op een njet uitgedraaid. Tijdens hun gesprek in de Ardennen werd heel duidelijk dat er geen staartje aan hun huwelijk zou komen. «Dat het tussen ons stroef ging? Ik heb dat zo niet ervaren. Toen Matthieu in de Ardennen liet verstaan dat er voor hem te weinig gevoelens waren, besefte ik ergens wel dat het niet zou eindigen zoals ik had gehoopt. Dat deed pijn natuurlijk, maar ik voelde me niet gedumpt. Die tranen, dat was vooral omdat ik het moeilijk heb om afscheid te nemen van iemand. Al zien we elkaar nog geregeld, hoor, we blijven vrienden», vertelt ze in Dag Allemaal.