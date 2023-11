Isabelle uit ‘Blind Getrouwd’ heeft aanbidders: «Er is wel wat interesse»

In de laatste aflevering hadden Isabelle en Matthieu een diepgaand gesprek waarin duidelijk werd dat de twee op een andere golflengte zitten. Matthieu merkt dat zijn gevoelens niet mee willen en dat er dus niet genoeg basis is om aan verder te werken. Isabelle wil het dan weer nog wat meer tijd geven. «En daarin verschillen we dus van mening. Hij wou absoluut al romantische gevoelens hebben op het einde van de zeven weken, ik had de lat wat lager gelegd. Bij mij zijn er op dit moment ook geen gevoelens van liefde, maar voor mij hoeft dat niet het einde van ons verhaal te betekenen», vertelt ze in Dag Allemaal.

50-plusser

Het ziet er in ieder geval niet goed uit en dus zien sommige kijkers die de 26-jarige hotelmanager wel leuk vinden hun kans schoon om ook een poging te wagen. «Er is wel wat interesse. Vorige week was er nog een man in het hotel die me zijn telefoonnummer wou geven voor als het niet zou lukken met Matthieu. Hij was een 50-plusser, dus ik heb gezegd dat ik het in mijn achterhoofd zou houden. (lacht) Ach, gelukkig benadert iedereen me erg respectvol. Zeker van vrouwen krijg ik veel positieve reacties. Ze lachen altijd mee met mijn gulle lach op tv, zeggen ze dan. Leuk, toch?», aldus Isabelle.