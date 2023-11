Isabelle uit ‘Blind Getrouwd’ na afwijzing van Matthieu: «Ik voelde me niet gedumpt»

Na het pijnlijke gesprek tussen Isabelle en Matthieu lijkt hun huwelijk over & out te zijn. Toch bekijkt Isabelle het nog positief, ook al vloeiden er tranen. «Het was puur de ontlading van een goed gesprek», klinkt het.

Isabelle en Matthieu zijn op een punt gekomen waarop het zo goed als duidelijk is dat hun huwelijk geen staartje krijgt. Matthieu lijkt op te geven omdat hij geen romantische gevoelens heeft, wat voor tranen zorgde bij Isabelle. «Ik had het inderdaad even moeilijk. Maar het waren geen tranen van verdriet, hé. En al zéker niet omdat ik me gedumpt of zo voelde. Het was puur de ontlading van een goed gesprek», vertelt ze in TV Familie.

Afstand

Ondanks de intensiteit is de 26-jarige hotelmanager opgelucht dat dat gesprek er kwam. «We hebben wel een gesprek gevoerd dat nodig was. Het was heel open. We hebben alles gezegd wat op onze lever lag. En dat luchtte op. We voelden allebei aan dat we ons allebei aan het inhouden waren. En dat er een afstand was tussen ons», klinkt het.

Meer tijd zonder camera’s

Vraag is of het nog goed kan komen tussen de twee, en vooral: wat er dan moet gebeuren? «Da’s moeilijk... Ik geloof dat Matthieu en ik gewoon tijd nodig hebben. Dat het ‘Blind Getrouwd’-experiment wat te kort is. Ze zouden ons beter nog zeven weken of zo zonder camera’s de tijd geven. (lachje) Maar het beslissingsmoment is er bijna», luidt het.

Geen spijt

De meeste kijkers vrezen echter dat het kalf al verdronken is. «Oh, voor mij kan het echt nog alle richtingen uit. Ik heb in ieder geval geen spijt van mijn deelname. Ik kan niets slecht zeggen over Matthieu, integendeel. Hij is een prachtige mens», besluit Isabelle.