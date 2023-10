Jennifer Lawrence poedelnaakt in Netflix-film: «Ik heb geen moment getwijfeld» (video)

In ‘No Hard Feelings’ is Maddie (Jennifer Lawrence) wanhopig op zoek naar werk tot ze een opvallende vacature tegenkomt. Een rijk koppel zoekt iemand die hun introverte 19-jarige zoon Percy (Andrew Barth Feldman) wil daten vooraleer hij naar de universiteit gaat. Daarover gaat de film, al onthouden de kijkers vooral één scène: het moment waarop Jennifer Lawrence gaat naaktzwemmen met haar date. Als enkele tieners hun kleren proberen te stelen, stormt ze uit het water en leert ze hen een lesje. Poedelnaakt.

Niet twijfelen

De 33-jarige ‘The Hunger Games’-actrice praatte zelf al uitvoerig over de bewuste scène in Variety. «Iedereen vroeg me: ben je wel zeker dat je dat gaat doen? Maar ik heb geen moment getwijfeld. Ik vond het hilarisch», klonk het.

Respect

Hilarisch vonden de meeste kijkers het ook, al reageerde een groot deel van hen tevens een beetje gechoqueerd. «Ik had nooit verwacht dat ik Jennifer Lawrence in haar blootje een tiener in elkaar zou zien slaan», «Jennifer Lawrence is hilarisch en durft écht alles. Als ik niet zoveel respect voor haar had, zou ik haar ten huwelijk vragen», en «Ik lag bij die naaktscène strijk van het lachen», wordt er gereageerd.