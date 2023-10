Jennifer Lopez doet monden openvallen met galajurk: «Veroudert ze eigenlijk wel?!» (foto)

Jennifer Lopez deelde maandag een foto waarop ze poseert in een elegante geelgroene jurk. «Date Night», schrijft de 54-jarige vrouw van acteur Ben Affleck erbij.

Wijn

In geen tijd werd het kiekje bijna 100.000 keer geliket. Haar volgers zijn stuk voor stuk gefascineerd door haar schoonheid. «Haters zullen blijven haten, maar ze is mooi, zo fijn als wijn», «Koningin! Oh mijn God, je ziet er fantastisch uit», «Veroudert ze eigenlijk wel?!», «Ben blijft de gelukkigste man op deze planeet», en «Je ziet er stralend uit», wordt er onder meer gereageerd.