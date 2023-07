Jennifer Lopez verbaast fans met hoog uitgesneden badpak: «Wat een lichaam!» (foto)

Met JLo Beauty heeft Jennifer Lopez al enkele jaren een eigen lijn van verzorgingsproducten. Af en toe poseert ze ook zelf om haar producten in de kijker te zetten. Zo deelde de 53-jarige actrice en zangeres onlangs een kiekje waarop ze in een hoog uitgesneden badpak te zien is. «Voor Jennifer draait het allemaal rond zelfvertrouwen. Wanneer je je het best voelt, zie je er het best uit. Ze heeft een consistente huidverzorgingsroutine zodat ze op elk moment zelfverzekerd voor de dag komt», valt er te lezen in de beschrijving.