Jens Dendoncker heeft dan toch geen relatie met Britt Valkenborghs

Jens Dendoncker had een vierjarige relatie met televisiepersoonlijkheid Lauren Versnickt. In 2022 maakte het duo bekend dat ze hun relatie beëindigden. Britt Valkenborghs is bekend van haar rol als therapeute Silke in de VTM-serie 'Familie'. Ze startte haar loopbaan bij JIMtv en verleende haar stem aan verschillende animatiefilms. Eerder had Britt Valkenborghs een relatie met basketballer Jean-Marc Mwema (34), die in 2021 opviel in ‘De Slimste Mens ter Wereld’.