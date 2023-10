Jente Pironet van Portland over zijn kankerdiagnose: «Ik voelde dat iets niet juist was»

Jente Pironet heeft voor het eerst gepraat over zijn behandeling tegen kanker. In een openhartig gesprek met Studio Brussel-gezicht Thibault Christiaensens zegt de zanger van Portland dat hij hoopt om snel opnieuw op te treden: «Ziek onder een dekentje in de zetel liggen? No way. Ik heb mijn arts gezegd dat in januari alles weer ok moet zijn.»

Jente Pironet heeft er een turbulent jaar op zitten. In het voorjaar kon de band een nieuw publiek aansnijden dankzij ‘Liefde voor Muziek’. Met optredens op Rock Werchter en Pukkelpop kon hij rekenen op een succesvolle festivalzomer. De band moest het echter vanaf maart stellen zonder zangeres Sarah Pepels, na onenigheid in de band.

In de zomer volgde het slechte nieuws. In juli annuleerde Pironet alle optredens in de zomer, vanwege een «hersenletsel». Vorige maand kondigde hij aan dat hij alle concerten moest schrappen: «Mijn herstel duurt langer vanwege chemokuur», schreef hij toen op sociale media. Sindsdien is Pironet in behandeling.

Iets «fel» aan de hand

Pironet vertelt dat hij voor hij de diagnose kreeg «al het gevoel had dat er iets fel aan de hand was»: «Met de band hadden we sowieso al een zwaar jaar. Ik was even de kluts kwijt omdat we de band moesten herstructureren, dat was wel pittig.»

«Toen Rock Werchter eraan kwam, hadden we heel wat try-outs om ons klaar te stomen», vervolgt hij. «Ik voelde dat iets niet juist was. Ik was draaierig, ik kreeg aanvallen. Heel vreemd allemaal. Ik moest mijn huisarts meenemen omdat ik voelde dat iemand in het oog moest houden of ik wel op het podium kon staan. Voor duizenden mensen spelen, doe je niet elke dag.»

Pauzeknop

Na zijn optreden op Rock Werchter ging het snel. Nadat hij een scan liet nemen, volgde de diagnose al snel. «De zaterdag heb ik dan wel nog op Cactus Festival gespeeld, toen ik alles al grotendeels wist. Voor dat optreden heb ik toen alles aan de bandleden verteld. Ik zei hen het moment te pakken want dat het kon zijn dat alles even zou stilliggen. Het was toen even emotioneel, maar we hebben die show met veel passie gespeeld omdat we wisten dat we nadien de pauzeknop even moesten indrukken.»

Deadline januari

Op dit moment stelt Pironet het goed. «Ik ben heel vrolijk aan het strijden. Ik had liever gehad dat ik niet ziek was, maar het is niet dat ik met een deprimerend gevoel naar deze reis kijk.» Hij probeert zijn tijd nuttig te besteden. «Je kan vloeken en kwaad zijn omdat al die shows wegvallen, maar ik heb songs geschreven voor de volgende plaat en ik heb mezelf piano geleerd. Ziek onder een dekentje in de zetel liggen? No way.»

Toch kan hij niet wachten om de draad opnieuw op te pikken. «Ik heb veel slecht nieuws gekregen, maar toch vind ik niet kunnen optreden het ergste. We gingen normaal op Pukkelpop staan, ik had een hele tour in het buitenland», klinkt het. Hij hoopt dat hij zo snel mogelijk weer op het podium kan staan. «Ik heb mijn arts gezegd, bestraal me desnoods vijf keer zo hard, maar ik wil in januari weer op het podium staan»