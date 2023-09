Jitske Van de Veire in alle stilte getrouwd: «Wij voor altijd»

In november van vorig jaar liet Jitske Van de Veire weten dat ze zich verloofd had met Dym. Wanneer hun huwelijk zou voltrekken, hielden ze voor zich, maar inmiddels heeft dat prachtige moment in alle stilte plaatsgevonden. De 30-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ deelde op Instagram een kiekje waarop het ringmoment te zien is. «Al even geleden getrouwd voor altijd. Ja voor altijd. Vrouwen voor altijd. Wij voor altijd», schrijft ze erbij.

Plusouderschap

Jitske en Dym vormen een koppel sinds april 2021. Ze is tevens plusmama van Dyms achtjarige dochter Juliette. «In het begin vond ik dat moeilijk», zei ze daar eerder over in Het Laatste Nieuws. «Het was zoeken en we hebben er veel voor moeten bleiten, veel voor moeten babbelen en veel kwaad voor moeten zijn, maar we zijn nu twee jaar verder en we zijn een volwaardig gezin. Maar was dat gemakkelijk? Nee. Mensen die het tegendeel beweren, zeveren. (...) Het plusouderschap heeft me doen beslissen dat ik geen eigen kind wil. Dat is een confronterende denkoefening geweest. Het is alsof mijn onschuld is afgepakt. Andere vrouwen die moeder worden, weten niet wat er op hen afkomt. Ik wel. De naïviteit die anderen hebben, heb ik niet meer. En dus: geen kinderen meer voor mij. Ook omdat ik bang ben dat mijn band met Juliette daardoor zou veranderen. Dat is zo, dat wéét ik en dat heb ik er niet voor over. Ik wil haar hart niet breken. Mocht Dym mij verlaten, ben ik alles kwijt en sta ik nergens meer, dat besef ik. Maar dat is oké», aldus Jitske.